Il a porté 17 ans l’écharpe mayorale dans la commune de Berchem-Sainte-Agathe. Aujourd’hui "retraité politiquement", Joël Riguelle s’apprête à recevoir la distinction de "bourgmestre honoraire". Le conseil berchemois vient en effet de faire la demande officielle à la Région.

"Je suis honoré d’être honoraire. C’est un clin d’œil sympathique au travail qui a été accompli. Je suis déjà député honoraire… me voici donc député-bourgmestre honoraire", nous confie avec humour l’ancien premier citoyen berchemois. " Au fil des années, j’ai sans doute fait des bêtises. Tout le monde en fait. Mais avec l’équipe, on a essayé de faire bouger la commune."

Selon son successeur Christian Lamouline (CDH), l’octroi du titre ne devrait être qu’une "formalité" étant donné que Joël Riguelle répond aux deux conditions d’éligibilité (un mandat de plus de 10 ans et une "conduite irréprochable"). "Il a joué un rôle important dans la commune pendant de longues années, avec toute son énergie. C’est la moindre des choses de lui offrir ce titre. Personnellement, j’ai d’ailleurs un lien particulier avec lui. C’est un ami. Il m’a formé et je fais encore appel à lui."