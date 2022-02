À quoi ressemblera Berchem-Sainte-Agathe dans les quinze prochaines années ? C’est la question que sont en train de se poser les autorités locales en réalisant leur "Plan Communal de Développement" (PCD). Cet outil en cours de préparation doit dresser les grandes lignes du développement urbanistique, socioculturel et économique de la commune afin d’éviter une urbanisation anarchique à tire-larigot, dont les séquelles pourraient laisser des traces.

"Le dernier PCD a désormais plus de 20 ans. Il était impératif de l’actualiser à la lecture des enjeux d’aujourd’hui et avec des réponses contemporaines", indique le bourgmestre Christian Lamouline (CDH), qui pointe la forte croissance démographique de sa commune de près de 25.000 âmes. "On va continuer à se développer. Mais un développement, ça se planifie. Il est important de se donner une vision, des projets et des perspectives sur le long terme."

Le "fil rouge" de ce plan de développement est le "village urbain". Derrière cet oxymore devenu à la mode dans les entités périphériques se cache selon le mayeur humaniste "la force de Berchem". "On veut renforcer ce côté village urbain et offrir des services à dix minutes à pied. C’est réalisable grâce à la petite taille de la commune." (...)