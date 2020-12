Les dépenses envisagées répondent à une dizaine de grands axes politiques. "Pour n'en citer que trois prioritaires: il y a la mobilité avec le plan communal de développement, on l'élabore l'an prochain, la sécurité avec le déploiement de caméras et l'amélioration de la qualité des images et la dotation de la police. J'aimerais que la police soit plus présente dans les quartiers. Et enfin, la propreté également avec un projet de parc à containers".

Le Collège fait appel à plusieurs mesures pour rééquilibrer le budget. "On recourt à l'emprunt mais en réalité on ne rembourse plus qu'on n'emprunte, on demande à tous les services de diminuer les frais de fonctionnement et on réfléchit à comment mieux affecter notre personnel communal. Nous devons montrer l'exemple et contribuer à l'effort'.

Car en effet, le bourgmestre a prévu de recourir à de nouvelles taxes. "On ne touche pas à la taxation des habitants, ni au précompte immobilier. Tout d'abord on va étendre la zone bleue sur tout le territoire de la commune". Concrètement, en 2021 toutes les places de stationnement à Berchem seront payantes. Les riverains devront obligatoirement se doter d'une carte riverain pour se garer dans la rue. Les visiteurs ne pourront stationner que dans un temps limité et dans les zones à disque.

"Il y a également une taxe pour les propriétaires des parkings de plus de trois places. Avec cette taxe, nous demandons surtout aux grandes surfaces de contribuer à l'effort", précise Christian Lamouline . Une autre taxe vise également les grandes surfaces. Au delà d'une superficie de 500 m², les commerces devront s'exonérer de cette taxe.

Geoffroy Van Hecke, chef du groupe Open MR (7 élus à Berchem) dans l'opposition précise que l'opposition ne soutient pas ce budget. "Nous avons voté contre ce budget. Des nouvelles taxes sont apparues. De manière générale il y a une rage taxatoire de la majorité. Il y a trois nouvelles taxes. La taxe sur les places de parking vont se répercutées sur les locataires de ces places. La taxe sur la piscine est aussi scandaleuse. C'est 250 euros pour les piscines privées et 1500 pour les piscines commerciales. Il en existe deux dans ce cas-là à Berchem. Une commerçante possède une piscine (Un centre Wellness, NDLR) qu'elle utilise à des fins professionnelles. Elle a déjà du fermer six mois à cause du Covid et on lui rajoute cette taxe. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a des ménages derrière les taxes. On détruit la classe moyenne. Nous demandons à alléger la pression fiscale sur la classe moyenne car bientôt il n'y aura plus personne à taxer à Berchem, tout le monde sera parti".

Le chef du groupe MR regrette également que la commune vende son patrimoine. Le bourgmestre se veut rassurant : "Nous avons vendu des terrains à bâtir mais nous souhaitons préserver les espaces verts de la commune".

