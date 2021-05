La commune de Berchem-Sainte-Agathe lance une initiative pour soutenir les jeunes entre 16 et 30 ans en quête d’un emploi. Le projet vient en soutien aux jeunes NEET (not in employment, education or training), c’est-à-dire ni à l’emploi, ni en formation, ni scolarisé. En partenariat avec l’ASBL Youthstart, les jeunes auront l’opportunité de suivre une formation de huit jours entièrement gratuite.

"Nous souhaitions un programme pour venir en soutien des NEET, qui sont considérés comme l'un des groupes les plus vulnérables en termes d'emploi. Pour cela, il faut des outils novateurs sous la forme d’une formation permettant aux jeunes de trouver leur voie, de donner un sens à leur avenir ou de mettre à profit leurs compétences et leurs talents, bref de découvrir quel job est fait pour lui/elle, quelles études lui conviennent le mieux ou s’il/elle est fait pour se lancer en tant qu’indépendant", explique l'échevin en charge de la Jeunesse francophone Yonnec Polet (PS).

La formation aura lieu les 14, 16, 17, 21, 23, 25, 28 et 30 juin prochains au travers de différents modules qui aideront les jeunes à mieux se connaitre et à réaliser un projet d’avenir concret sur un sujet qui les passionne. Il s’agit d’un certificat reconnu par HEC Liège, la Haute École de gestion de l’Université de Liège, qui sera remis en fin de formation.

Les places sont limitées et réservées aux Berchemois. Renseignements et inscriptions au Service Jeunesse : avenue du Roi Albert 23, 02/563 59 20 ou jeunesse.jeugd@berchem.brussels.