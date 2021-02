Situé rue Général Biebuyck à Neder-Over-Heembeek, le projet Biebuyck est divisé en trois entités disposant chacune de leur propre entrée et ascenseur. Il possède 42 logements de une à trois chambres, tous équipés d’une cuisine moderne, un séjour lumineux, une salle de bain avec des matériaux de qualité et une buanderie. Ce projet, conçu par a2o architecten et développé par Solidum Real Estate Development, est géré par le Logement Bruxellois.

Il répond aux critères de qualité et de durabilité que la SLRB et les SISP exigent pour tous leurs projets. Chaque appartement est équipé d’une terrasse ou d’un balcon et un grand jardin collectif est également à la disposition des locataires ainsi qu’un grand local vélo extérieur. Certifié basse énergie, ce bâtiment permettra de limiter les charges de consommation, principalement les frais de chauffage, pour les habitants et de diminuer également les émissions de C0² pour l’environnement.

Les premiers occupants, dont 23 familles provenant du site Rempart des Moines, devant être vidés pour cause de travaux, se sont déjà installés.

La SLRB mise sur le clé-sur-porte

Le projet Biebuyck cadre dans la nouvelle stratégie d’acquisition de la Société de Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). L’objectif de cette stratégie est d’étendre aussi rapidement que massivement le parc public de logements à destination des publics fragilisés en développant une collaboration "win-win" avec les promoteurs, développeurs et constructeurs immobiliers.

"Une collaboration qui a déjà fait ses preuves avec le clé-sur-porte : depuis le début de la législature nous avons accéléré le recours à ce système qui nous a déjà permis d’acquérir près de 400 nouveaux logements, dont les 42 logements du projet Biebuyck", précise la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS).