Un nouveau centre de tests a ouvert lundi au boulevard Pacheco et un autre ouvrira la semaine prochaine à Etterbeek, a-t-il rappelé. Un centre est également prévu à Forest au début du mois d'octobre tandis que des projets sont prévus sur le parking du Heysel, à Schaerbeek et à Molenbeek et qu'un lieu est recherché à Anderlecht, a ajouté le ministre.

La hausse de la capacité de tests en Région bruxelloise, à 9.000 tests par jour, se déroule comme prévu et est en ligne avec l'annonce du fédéral de parvenir, pour l'ensemble de la Belgique, à 90.000 tests quotidiens, a assuré mardi le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, interrogé sur le sujet par plusieurs députés régionaux au parlement bruxellois.