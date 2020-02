Avec la brigade cycliste récemment mise en place dans la zone de police Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) ainsi que les deux en cours de préparation dans les deux zones restantes, la Région bruxelloise sera bientôt dotée de six brigades de bikers, à savoir une par zone.

C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Mobilité Elke van den Brandt (Groen) dans sa réponse à la députée bruxelloise Hilde Sabbe (one.brussels).

Il y a quelques semaines, une brigade cycliste a été créée dans la zone Nord de Bruxelles. Cette dernière est composée de 12 agent(e)s. De son côté, la zone Marlow (Boitsfort, Uccle et Auderghem) est en train de monter son équipe de neuf bikers. Elle devrait être sur pied au printemps 2020. La zone Midi (Saint-Gilles, Forest et Anderlecht) planche également sur le projet. Cette brigade comptera treize personnes et sera opérationnelle dans les trois divisions de la zone.

Les trois autres zones, Bruxelles-Capitale Ixelles, Bruxelles-Ouest et Montgomery ont quant à elles déjà une brigade cycliste. "Toutes les zones sont donc opérationnelles ou le seront bientôt", conclut Elke Van den Brandt. Les zones polies peuvent compter sur le soutien de la Région à travers la subvention aux zones de police pour l'achat de matériel en vue d'améliorer la sécurité routière. Elles seront notamment bientôt toutes dotées de vélos électriques.

"Les brigades cyclistes se révèlent non seulement incroyablement efficaces pour accroître la sécurité routière à Bruxelles, mais elles permettent aussi beaucoup plus de proximité avec les Bruxellois. C'est une très bonne chose que maintenant la zone de police sud se dote aussi d'une brigade cycliste opérationnelle dès ce printemps.Dès ce moment, les agents à vélo seront partout à Bruxelles. Nous verrons les résultats, par exemple en ce qui concerne les parkings sur les pistes cyclables ", réagit Hilde Sabbe.