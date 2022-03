À formation égale, certains et certaines restent encore et toujours boudés par les employeurs. Qu’il s’agisse des femmes qui pourraient devenir mères, des jeunes aux patronymes maghrébins ou des travailleurs d’origine subsaharienne. Le ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation professionnelle Bernard Clerfayt (Défi) a donc remis ce 18 mars un document aux partenaires sociaux qui met à jour la stratégie anti-discrimination à l’embauche de son prédécesseur Didier Gosuin.

"La volonté est de mieux mesurer les discriminations", révèle-t-il. "Je veux aussi mobiliser les secteurs professionnels où ces discriminations sont les plus présentes." Une idée parmi d’autres : "Dans les marchés publics, on pourrait plancher sur un avantage à offrir aux entreprises qui mettent en place un plan diversité."