Dans sa volonté de "transparence, de mieux associer les Bruxellois aux travaux parlementaires" et dans la suite logique du droit de pétition, le Parlement bruxellois va prochainement lancer sa chaîne Youtube. "Déjà, nous diffusons les séances plénières en direct vidéo sur Youtube", rappelle le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane.

"Au mois de janvier, nous diffuserons aussi les commissions sur Youtube. Nous étudions aussi la possibilité de lancer une chaîne parlementaire bruxelloise via Youtube. Rien à voir avec la chaîne Public Sénat en France. Notre projet est plus modeste mais pourquoi ne pas diffuser des comptes rendus des séances plénières, de l’actualité parlementaire, etc. sous forme d’un journal télévisé accessible sur le site ou sur Youtube. Ça n’est pas pour demain mais l’idée est lancée."