Le square Patrice Lumumba a été inauguré en juin 2018 à la porte de Namur. Cette place qui a tout du courant d’air a été choisie parce qu’elle se situe à la porte d’entrée du quartier Matonge, connu comme point névralgique de la communauté congolaise de Bruxelles. Il faut noter qu’elle se situe sur le territoire de la Ville de Bruxelles, et non sur Ixelles. Les militants congolais revendiquaient en effet depuis une décennie le morceau de placette situé derrière l’église ixelloise Saint-Boniface, autrement plus agréable.Sans succès.

Force est de reconnaître que l’endroit choisi relève plus de l’échangeur d’autoroute que d’un espace public convivial où il fait bon flâner. Rien d’ailleurs n’y rappelle le souvenir de l’indépendantiste congolais, si ce n’est une banale plaque bleue au sommet d’un piquet, perdu dans la jungle de la signalisation de ce carrefour avec la petite ceinture.Le jour de l’inauguration, la sculpture itinérante de Lumumba avait été déployée sur place. Depuis: plus rien. C’est sans doute pour marquer davantage le coup que la Ville de Bruxelles lance aujourd’hui un appel à projets.Ce dernier doit permettre de dénicher l’artiste qui rendra là-bas hommage à Lumumba.

"S’interroger sur la question coloniale"

Cet appel à projets se comprend dans le cadre des recommandations proposées par le groupe de travail "Décolonisation de l’espace public dans la Région de Bruxelles-Capitale".Ce rapport a été remis au Parlement bruxellois à la mi-février. Entre autres idées, il suggère de déboulonner la statue équestre polémique de Léopold II, à la place du Trône. Pour les places, rues, statues et bustes, l’enjeu est de "rendre les invisibles de la colonisation visibles", tout en renforçant un "processus participatif et éducatif".

D’après le cabinet de l’échevine de l’Urbanisme à la Ville Ans Persoons (one.brussels), l’intervention artistique place Lumumba doit donc "amener le public à s’interroger sur la question coloniale de manière constructive et innovante". Et de suggérer des pistes: "Le projet pourrait mettre en évidence la vie, l’œuvre ou le contexte du combat de Patrice Lumumba. Mais aussi rendre hommage aux victimes de la colonisation ou évoquer la résistance féminine durant cette période".

3 à 5 finalistes

Le dossier doit parvenir à la Ville le 28 mai.Un jury désignera alors 3 à 5 candidats qui devront être approuvés par le Collège fin juin 2022.Ce jury est composé de membres des cabinets du Bourgmestre, de l’Urbanisme, de la Culture et de l’Égalité des chances, ainsi que du Comité d’Art Urbain, d’associations décoloniales et de 2 experts indépendants. La présentation des finalistes devant eux est prévue pour mi-octobre et le lauréat sera connu mi-novembre.La conception est prévue entre janvier 2023 et mai 2024.

Budget: 80.000€.Chaque candidat finaliste sera défrayé à hauteur de 2500€.



Soulignons enfin que la volonté des autorités de la Ville est de "donner à l’espace une identité plus claire". L’échevinat le reconnaît lui-même: "le lieu manque de substance et de définition". Ce ne serait en effet pas du luxe.