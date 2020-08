La pratique du vélo est en forte croissance à Bruxelles : ces dix dernières années, l’utilisation du vélo pour les déplacements dans notre capitale a en effet plus que triplé. Cette tendance est générée par l’amélioration progressive de l’infrastructure cyclable de la capitale, mais également par une série de projets initiés par les pouvoirs publics bruxellois.

Le "Bike Project", par exemple, participe à ce phénomène. Organisé par Pro Velo et financé par Bruxelles Environnement, cette initiative accompagne chaque année une dizaine d’organisations pour y promouvoir la mobilité active, et s’inscrit dans la volonté de la Région bruxelloise de favoriser les alternatives à la voiture dans une optique de bien-être des usagers et un apaisement de la Région en générale.

Ce projet vise à offrir un accompagnement individualisé de 8 mois à différentes entreprises, et comporte plusieurs dimensions. Ainsi, il vise d’une part à accompagner les gestionnaires de mobilité à élaborer et mettre en œuvre un plan de soutien à la pratique du vélo (diagnostic, installation d’infrastructures et mise en œuvre de mesures de soutien, bilan, etc.), avant d’également encourager les employés à se mettre en selle, par le biais de formations et d’une mise à disposition de vélo pendant deux semaines.

A raison de dix lauréats par an, ce sont plus de 60 entreprises qui ont été soutenues en ce sens par le projet depuis 2013, totalisant ensemble plus de 27.500 employés. Une évaluation menée auprès des participants à l’issue du projet démontre que 84% d’entre eux souhaitent continuer le vélo après le test.

Cette semaine, 25 ouvriers de l’Agence Bruxelles-Propreté se sont vu prêter plus d’une vingtaine de vélos (classiques, électriques, pliables ou même cargos) dans le cadre du Bike Project. Ceux-ci seront mis à leur disposition pendant deux semaines, afin de permettre à un maximum de participants au projet de découvrir ces différentes solutions de mobilité. Un clip vidéo a également été réalisé, afin de promouvoir ce projet en interne et inciter le personnel ouvrier à se mettre en selle.

"A Bruxelles, de nombreux trajets domicile – travail pourraient être faits à vélo. En donnant le coup de pouce nécessaire aux entreprises et à leurs employé.e.s pour faire ce premier pas en direction de la mobilité active, le Bike Project joue un rôle clé pour rendre notre ville moins polluée et plus agréable pour tous ses habitants", s’est félicité le Ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo).

"L’Agence Bruxelles-Propreté a à cœur d’encourager son personnel, qu’il soit administratif ou ouvrier, à utiliser la mobilité active pour ses déplacements domicile-travail. Collaborer avec Pro Vélo est une belle manière de tester différents types de vélos afin que notre personnel puisse choisir celui qui lui convient le mieux. Nous espérons que ce test convaincra les hésitants et stimulera les plus réticents", a déclaré Vincent Jumeau, directeur de l’Agence Bruxelles Propreté.

"Pro Velo est un acteur de référence dans l’accompagnement des organisations pour les aider à développer le vélo en interne. Une des étapes clés pour y parvenir est de mettre les travailleurs en selle. C’est ce que nous faisons dans le cadre du Bike Project, pour lequel nous accompagnons l’Agence Bruxelles-Propreté", a déclaré Martin Stock, Chargé de Projet chez Pro Vélo.