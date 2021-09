Après 2 ans d’absence des murs de Bruxelles, la fresque représentant Les aventures de Blake & Mortimer est de retour dans les Marolles, rue du Temple précisément. Un hommage de la Ville de Bruxelles à l’auteur bruxellois Edgar P. Jacobs originaire du quartier, rappelle la Ville..

Pourquoi deux ans d'absence ? A l'époque, cette fresque se trouvait au coin de la rue d'Anderlecht et de la rue du Petit Rempart. Nous étions en 1997. Six ans plus tard, en 2003, elle était déménagée non loin de là, sur le pignon des fameuses biscuiteries Dandoy, rue du Houblon. C’était alors la première fresque à être inaugurée deux fois.

En juin 2019, une nouvelle construction venait occulter la fresque l’obligeant à changer une nouvelle fois de pignon. En septembre 2021, L’atelier 30 recrée l’œuvre de 60 m² à la rue du Temple. À deux pas de la maison qui a vu naître l’auteur bruxellois Edgar P. Jacobs, rue Ernest Allard. Ce vendredi 24 septembre, la fresque est devenue la seule fresque à être inaugurée trois fois.