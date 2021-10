C’est un des établissements mythiques et historiques du centre de Bruxelles. Après plus de 90 ans d’existence, la Taverne du Passage vient d’en traverser un particulièrement douloureux. Elle avait survécu aux travaux du piétonnier et aux attentats de Bruxelles mais elle a fait aveu de faillite en mai 2021 à l’issue de confinements fatals et de deux fermetures de longue durée.

Après des mois d’incertitude, la bonne nouvelle vient de tomber : la réouverture est programmée dans quelques semaines. Avec quelques travaux de rénovation, c’est Raphaël Nataf, déjà propriétaire de plusieurs restaurants dans le centre de Bruxelles, qui a décidé de relever le défi. L’esprit brasserie familiale de qualité sera évidemment remis à l’honneur.

Rendez-vous peu au cœur des Galeries Royales Saint-Hubert à deux pas de la Grand-Place.