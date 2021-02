Boom des prix de l’immobilier à Bruxelles : "On pressentait une hausse des prix mais pas d’une telle ampleur" Bruxelles Charlotte Mikolajczak © Shutterstock

Les géomètres eux-mêmes n’en reviennent pas. “On pressentait une hausse des prix, bien sûr, on l’avait vue au jour le jour sur le terrain, mais pas d’une telle ampleur”, confirme Eric De Keghel, qui préside la Commission du marché immobilier de l’Union des géomètres-experts de Bruxelles (UGEB). Or, si l’on en croit l’analyse comparative que celle-ci produit chaque année, basée sur des coefficients englobant la localisation du bien, sa surface, ses équipements, la qualité de ses finitions, son prix d’achat – bref, le rapport qualité/prix –, sur la seule année dernière, la valeur moyenne des maisons d’habitation vendues de gré à gré en Région bruxelloise, toutes communes confondues, a augmenté en un an de 13 % !