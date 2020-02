Boris Dilliès, 47 ans, militant MR depuis 15 ans et candidat à la présidence du MR bruxellois. Le bourgmestre d’Uccle fut le premier à s’annoncer. Interview.

Comment expliquez-vous la longue chute du MR à Bruxelles ?

"J’y vois plusieurs facteurs. D’abord, la présence seule du MR au sein du gouvernement fédéral fut difficile à défendre face aux nombreuses attaques francophones. Ensuite, la structure de la régionale ne s’est plus réunie, en dehors des élections. Elle n’était plus animée. On s’est trop coupés de la base militante, on a mobilisé trop tard. En clair, la régionale n’a pas joué son rôle : fédérer, coordonner, dynamiser. Enfin, nous avons une image parfois trop conservatrice sur certains thèmes, dont la mobilité."

En gros, le MR bruxellois est en reconstruction. Comment remobiliser vos membres, les Bruxellois ?