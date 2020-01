Le Botanique organise depuis un an des matinées culturelles à destination du jeune public.

Au Botanique, un dimanche matin, une petite centaine d’enfants et de parents, de petits-enfants et de grands-parents se pressent dans le hall du centre culturel bruxellois. Un espace est même dédié aux poussettes. Changement d’ambiance comparé au concert de la veille au soir. Depuis un an, le lieu organise les "Bota Kids", des matinées destinées au jeune public qui proposent expositions, ateliers créatifs et surtout des concerts. Une dizaine d’artistes belges prometteurs ont déjà tenté l’expérience comme Mélanie Isaac, Ykons, Atome ou Comète. Tous les genres de musique sont représentés, comme la pop, le rock ou la soul. Les groupes choisis ont pour seul point commun d’être locaux et d’avoir une actualité. Pour la dernière de l’année 2019, la jeune Sarah Carlier est au programme. Le but de ce rendez-vous est d’offrir une programmation qualitative aux enfants mais aussi à leurs parents. "On veut sensibiliser un public plus jeune à de la musique de qualité, produite par la scène locale. On essaie de créer une ambiance où l’on est heureux de se sociabiliser en famille", explique Paul-Henri Wauters, directeur général du Botanique.

À 11 h tapante dans la salle de La Rotonde, le concert peut commencer. La Belgo-Congolaise est venue présenter son nouvel album Shy Girl en primeur absolue, la présentation officielle se fait le soir même, toujours dans le même lieu, devant un public adulte cette fois. Les enfants s’installent sur les quelques matelas disposés sur le sol ou dans les bras de leurs parents. Un peu intimidée par ce parterre différent, la chanteuse indique qu’il s’agit de son premier concert matinal. Quelques engourdis en profitent d’ailleurs pour grappiller quelques secondes de repos, couchés par terre et doudous dans la bouche. Après quelques chansons, l’ambiance se réchauffe et les marmots se réveillent. Certains tentent de taper dans les mains en rythme, ce n’est pas encore gagné pour tout le monde, d’autres empruntent le téléphone de leur maman ou papa pour jouer au photographe, tandis qu’un autre est plus concentré sur sa petite voiture rouge qu’il fait rouler sur la scène.

Le titre solaire "Save My Soul" fait lever les plus motivés. Quelques-uns d’entre eux se mettent même à sautiller et puis à escalader la scène pour les plus téméraires. "On a même des danseurs ce matin", s’amuse la chanteuse. Malgré les inévitables crises de larme, la majorité est captivée par le spectacle. Pour garder l’attention des enfants un maximum, les concerts sont réduits à 45 minutes. La capacité est plus restreinte que d’habitude pour laisser le plus d’espace possible, le niveau sonore et les éclairages sont également adaptés pour les enfants. "Le fait que l’on travaille sur un régime de niveau sonore moins élevé, ça encourage aussi la pratique d’instruments plus acoustiques ; les enfants s’identifient à ça ; ça peut leur donner envie", indique le directeur.

Et cela se vérifie tout de suite, l’instrument de percussion intrigue. À la sortie du concert, ils sont plusieurs à relever cet élément. "J’ai bien aimé le Monsieur qui faisait des instruments", explique Simon, 4 ans. "La batterie avait un côté un peu mystérieux ; ils ont pu aller voir de tout près après le spectacle", confie Nathalie, qui est venue avec ses deux enfants et sa nièce. "C’est une programmation musicale accessible pour les enfants et pour nous. Ils ont bien aimé. C’est une chouette initiation, surtout dans de beaux bâtiments comme ceux-ci", ajoute-t-elle. Un verre de l’amitié est organisé à la fin, l’occasion pour le public de rencontrer l’artiste et de lui demander une photo ou un autographe. Sarah Carlier est d’ailleurs un peu surprise de toute cette attention. "C’était très, très chouette. C’est une ambiance différente ; ça va dans tous les sens. C’est un petit peu déconcertant au début mais c’est une grande énergie qu’ils nous donnent ; c’est que du positif. Ils ont été très attentifs", se réjouit-elle. "J’ai aussi adoré avoir tous ses danseurs ; c’était chouette ; ils ne sont pas du tout timides ; ils se laissent aller. C’était une super expérience." Le programme "Bota Kids" reprendra en mars 2020 avec Alaska Gold Rush et Ozferti.