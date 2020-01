Le cirque Bouglione a clôturé dimanche ses deux semaines de présence à Ixelles, sur la place Flagey. Une commune animée par une polémique : les élèves de l’enseignement public de la commune d’Ixelles ne pourront plus visiter des zoos. Un débat de nature à trouver une caisse de résonance dans le monde du cirque ? Loin s’en faut. Autrefois connu pour ses lions, éléphants et autres animaux exotiques, le cirque Bouglione a su se réinventer. " Cela fait huit ans qu’on n’a plus d’animaux dans nos spectacles. Il n’y a même pas un chat dans notre spectacle actuel. Le résultat ? On a plus de public. Regardez, la salle est comble ", lance Alexandre Bouglione, patron du cirque qui porte son nom et dont la grand-mère est née à Ixelles.

(...)