À la vente : jeunes arbres et arbustes pour la haie, plantes grimpantes et petits fruitiers, graines, plantules de fleurs, etc.

Cette année, l’association relance l’échange de graines et plants lors de la bourse. "Depuis quelques années, notre bourse n’a plus que le nom de bourse. Nous aimerions petit à petit que notre évènement redevienne un lieu d’échange de plantes locales", explique Isabelle Tonglet, du Réseau Nature de Natagora.

Ce dimanche de 10 h à 18 h, l’ASBL Natagora organise sa bourse aux plantes sauvages à Ixelles, au Mundo-b, rue d’Édimbourg 26.