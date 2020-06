Le Bozar, à Bruxelles, prévoit, pour s'associer aux célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo (RDC), une série d'activités artistiques la semaine prochaine, toutes en ligne, coronavirus oblige.

Cette programmation est conçue en partenariat avec des artistes et acteurs culturels issus de la diaspora congolaise.

Bozar, qui saisit l'occasion pour accompagner la réflexion sur le passé colonial belge et la mobilisation contre les injustices raciales, invite le public au dialogue artistique et critique à travers diverses perspectives culturelles proposées en ligne. Entretiens, performances filmées à l'initiative du chorégraphe Faustin Linyekula, concerts ou encore diffusion du documentaire de Dieudo Hamadi, sont notamment prévus. Le but est de donner la parole à de jeunes créateurs et créatrices, qu'ils résident en Belgique ou en RDC. "De part et d'autre, ils sont les moteurs d'un changement nécessaire", souligne Bozar.

L'AfricaMuseum de Tervuren, le musée royal de l'Afrique centrale, organisera quant à lui le 30 juin, date anniversaire de l'indépendance du Congo, un "Museum Talk" en ligne avec Jean Omasombo Tshonda, auteur de "La décolonisation du Congo belge. La gestion des 24 derniers mois avant l'indépendance".

Plus d'informations se trouvent sur les sites web www.bozar.be et www.africamuseum.be.