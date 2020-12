Chaque semaine, une braderie sauvage rassemblant une vingtaine d’exposants se tient à la sortie du métro Clémenceau, à proximité des abattoirs d’Anderlecht. Les policiers de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) sont avisés de la situation mais "la marge de manoeuvre est faible", selon le chef de corps Jurgen De Landsheer.

"Le public présent lors de cette brocante peut être qualifié d'un public en détresse sociale et vivant dans une grande précarité. Un pourcentage très élevé de ces personnes résident en séjour illégal sur notre territoire et sont dès lors dépourvus de domicile fixe en Belgique. Face a cette problématique, le champ d'action des services de police est malheureusement très limité", explique-t-il.

En effet, il semblerait que la verbalisation à l’encontre des exposants n’a aucun effet sur ces personnes dépourvues de titre de jour. "La verbalisation d'une personne en séjour illégal sur notre territoire est particulièrement chronophage pour nos services. Avec la fermeture de nombreux centres d'accueil, j'ajoute que des arrestations massives de personnes dépourvues de titre de séjour ne semblent pas être, dans la crise sanitaire que nous connaissons, une réponse adéquate à cette problématique."

A ce stade la seule solution reste I'occupation de terrain par les policiers afin de dissuader les exposants de se rendre à la brocante. Ainsi, le week-end du 21 et 22 novembre, les policiers étaient présents sur place entre 9h30 et 15h30. "Mais cela a engendré la mobilisation de huit policiers pendant six heures pour dissuader les vendeurs de s’installer. Ce personnel est censé être affecté à l’encadrement du marché des Abattoirs", conclut Jurgen De Landsheer.