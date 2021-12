A la demande du parquet de Hal-Vilvorde, la police diffuse l'avis suivant.



Le lundi 6 septembre 2021, peu avant 20h00, un homme a commis une attaque à main armée au magasin Albert Heijn, situé Hoogstraat à Zaventem. L'individu a d'abord attendu sur le parking du magasin et a fait comme s'il téléphonait. Il est ensuite entré dans le magasin, s'est dirigé vers la caisse la plus éloignée et a menacé la caissière. Il a aussi dirigé son arme vers les clients présents. Sa tentative ayant échoué, il s'est alors dirigé vers une caisse plus proche de l'entrée et a de nouveau menacé la caissière puis a réussi à voler l'argent de la caisse. L'auteur a quitté les lieux à pied en direction de la ‘Woluwestraat', puis plus loin via la ‘Hoogstraat' pour tourner à gauche dans la ‘Ridderstraat'.



Le suspect est un homme d'environ 1m65 et de corpulence mince. Il était habillé tout en noir : veste, capuche et masque noirs, ainsi que des chaussures de sport grises avec une semelle bleu clair et l'emblème Nike en noir sur la partie grise. Il était porteur de gants de travail, d'un pistolet noir et s'exprimait en néerlandais.

Si vous reconnaissez cette personne ou si vous avez plus d'informations concernant ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs au numéro gratuit 0800/30 300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.