Les quartiers Royal, Européen, et Flagey ont revêtu leurs plus belles couleurs à l'occasion de la sixième édition de ce spectacle de sons et lumières XXL. En plus d'installations lumineuses d'artistes d'ici et d'ailleurs, Brught Brussels proposait un programme OFF, comprenant nocturnes dans certains musées et visites guidées. C'était le quartier Flagey qui était à l'honneur ce week-end et pour la première fois, le célèbre immeuble Flagey ou encore l'Abbaye de la Cambre étaient mis en couleurs.

Côté société, on note également l'attention portée pour minimiser l'impact environnemental. Le Sibelga Light Market proposait un atelier de réparation de lampes cassées ainsi qu'un marché de lampes d'occasion. Visit.brussels a affirmé que le bilan carbone de l'évènement était neutre, et ce pour la deuxième fois consécutive.