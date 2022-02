Impossible d’allumer tout d’un coup : “ça tire trop on doit les allumer une par une.” Dans les quatre conteneurs, l'éclairagiste lance un à un les six projecteurs d’une puissance de 30 000 lumens chacun. A titre de comparaison, une ampoule domestique varie entre 200 et 1200 lumens.



La petite équipe venue de Lille est la première à projeter un mapping sur le bâtiment de la maison de la radio à Flagey. Ce jeudi, sous une pluie battante, à quelques minutes de la première, les 6 artistes et les techniciens peaufinent les derniers calibrages sur le bâtiment et l’ambiance sonore. “On doit avoir une surface de 60 mètres sur 35 ou 40.”

Pour animer le paquebot Géraldine Kwik, et la compositrice, Jules Huvig, Hamza Mrabet, Simon Lebon, les trois artistes de vidéomapping assistés par Alicia Monnot et Inès Thomassin ont travaillé tout le mois de janvier à la production. “On a rarement eu un timing aussi court”, nous confie Jules.

La musique rythme la création

Inspiré par l’histoire radiophonique du lieu et l’esprit “salle de concert reconnue”, l’équipe a commencé par composer musique. "C'est plus simple dans ce sens surtout pour ce type de projet.” Le mapping en lui-même vient par la suite. Il est créé à l’aide d’un gabarit réalisé après des repérages sur le site.

“Nous sommes venus le 27 décembre” pour cette étape. L’opération consiste à placer des traits et des points et sur un plan numérique correspondant aux arêtes et aux croisement d'arêtes présents sur le bâtiment. Ensuite, l'artiste y ajoute les animations en rythme avec la musique déjà composée.

© Enio Cameriere

Le jour de la projection, il suffit alors de projeter le gabarit sur le bâtiment pour être sûr que rien ne soit décalé.

Une fois que tout est installé, une seule personne suffit pour gérer la projection depuis un PC. “On adapte le moment où on lance la projection par exemple. Mais tout est prêt sinon.”

© Enio Cameriere

Découvrir sa création en direct

“Il y a toujours des choses que l’on voit après, j'aurais pu jouer davantage sur l’horizontalité du bâtiment." Jules découvre la version finale en même temps que les passants. “Nous avions fait des tests avec des passages mais nous n’avions pas tout enchaîné."

Sur les 150 projets-candidats, 24 ont été retenus pour cette sixième édition de Bright Brussels. Parmi elles, 7 sont des créations originales dont celle de Jules. L’édition 2021 avait rassemblé 550 000 spectateurs selon Visit.Brussels qui profite de l’évenement en février pour combler “le pire mois touristique de Bruxelles.”