"Brukea, le nouveau brol de la rue", tel est le slogan qui a été choisi pour l’action du CD&V bruxellois, ce samedi 19 mars, place de la Monnaie à Bruxelles, destinée à lancer son "Plan rues propres". Selon le parti, il est temps de lutter contre les dépôts clandestins d’objets mobiliers en tout genre et autres déchets dans les rues de la capitale, un phénomène qui a tendance à augmenter tandis que l’impunité règne.

Les militants du parti ont installé, sur la place, une sorte de "pop-up" appelé "Brukea", rassemblant des objets de décoration et du mobilier intérieur glanés dans les rues de Bruxelles un peu plus tôt. De quoi montrer que les dépôts clandestins d’objets volumineux dont les gens décident de se débarrasser sont de plus en plus fréquents dans la capitale.

© CD&V Bruxelles

"Trouvons-nous normal de retrouver de quoi aménager notre intérieur dans les rues bruxelloises?", questionne le CD&V. "Pour nous, c’est non. À cause des dépôts clandestins et des sacs-poubelle qui traînent, les rues deviennent sales et mal odorantes, ce qui dévalorise notre belle ville. Ceci frustre énormément les habitants et les passants. Sanctionnons plus fortement ces dépôts clandestins en augmentant le nombre de contrôles et en misant sur des caméras mobiles", propose le parti chrétien flamand.

"Améliorons aussi l’offre des recyparcs, tant fixe que mobile, afin d’encourager le triage de déchets, instaurons un système de consigne afin de réduire les dépôts clandestins, mettons en place des containers souterrains et régionalisons la compétence de la propreté publique, afin qu’une seule autorité centrale soit compétente pour l’ensemble des artères de Bruxelles", soumet-il dans le cadre de son plan.