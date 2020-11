L'édition 2020 de Brussels by Lights s'allume ce mardi pour illuminer et égayer 142 rues et places bruxelloises jusqu'au 10 janvier.

Cette année, l'événement couvre 11 nouvelles rues et un nouveau quartier. Au rayon des nouveautés, on trouve la rue des Pierres, au coeur du quartier Saint-Jacques, couverte d'un plafond lumineux composé de 55 gouttes d'or, et les rues du Fossé aux Loups, de l'Écuyer et de l'Évêque, ainsi que le quartier Saint-Géry.

Les illuminations des rues Haute, Blaes et de Flandre sont, quant à elles, prolongées. La magie est aussi perpétuée dans des lieux déjà éclairés les années précédentes tels que l'axe piétonnier du centre-ville ou le quartier De Wand, précise la Ville. Deux oeuvres sonores et lumineuses interactives viendront orner deux places. Tout d'abord "Trumpet Flowers", composée de 27 fleurs mesurant entre 2m et 10m de haut, est installée sur la place Fontainas.

Les visiteurs pourront déclencher, par pression du pied, une multitude de sons. Et puis, "Vermell" (rouge, en catalan), sur la place de la Monnaie, se décline en huit sphères rouges de 3m de diamètre qui réagissent aux éléments environnants tels que les sons ou la chaleur dégagée par les visiteurs. Outre ces deux oeuvres interactives, cinq autres installations en trois dimensions enchanteront les places de la Vieille Halle aux Blés, du parvis de l'Église Notre Dame du Finistère et la place Jardin aux Fleurs. Il y a aussi l'arche qui donne accès à la rue de Namur, rehaussée par des structures scintillantes de 3m de haut.