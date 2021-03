La Brussels Card Discovery est une nouvelle version du city pass Brussels Card qui se destine aux bruxellois, touristes belges d’un jour, d’un weekend ou plus. Elle permet à toutes et tous de visiter trois musées à un petit prix pendant trois mois parmi plus de quarante lieux. Les 2 000 premières cartes seront en vente pour 19 € seulement au lieu de 24 €.

Avec un taux de fréquentation d’environ 60% de moins qu’en temps normal pour les premiers mois de l’année, les musées bruxellois souhaitent vivement encourager leurs publics locaux à trouver et retrouver leur chemin vers eux, dans le respect des conditions sanitaires. L’initiative est née d’une volonté commune de Brussels Museums ASBL et de l’Office du Tourisme bruxellois visit.brussels de soutenir le secteur culturel mais aussi de continuer à démocratiser l’accès aux musées dans une période où cette mission est mise à mal par une situation financière difficile dans les musées, lourdement impactés par la crise.

Crise sanitaire et incertitude quant à l'ouverture du monde culturel oblige, la Brussels Card Discovery ne présente pas d'engagement au long terme : si la réservation est nécessaire après l’achat de la carte dans chaque musée où l’entrée est souhaitée, le moment de la visite est laissé au choix des acheteurs.

La carte vous propose de (re)découvrir les lieux d’art immanquables comme les Musées royaux des Beaux-Arts ou la toute nouvelle exposition dédiée à Roger Raveel de Bozar mais aussi des lieux plus confidentiels et secrets tels que le Musée schaerbeekois de la Bière ou le tout récent MigratieMuseumMigration. Les familles ne sont pas en reste en ces temps de "bulles" avec le Muséum des Sciences Naturelles, le Centre belge de la BD ou Choco-Story Brussels.

Pour acheter la carte, rendez-vous en ligne, à l'hôtel de ville de Bruxelles (tous les jours de 9h30 à 17h30) ou au BIP, rue Royale 2 (du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30, samedi de 10h à 18h).