Le Salon des vacances, reporté l'an dernier pour cause de crise sanitaire, fera son retour du 24 au 27 mars à Brussels Expo. L'Ardèche est mise à l'honneur cette année et plus de 150 exposants sont attendus.

"Les visiteurs seront immergés dans la culture et la nature de la destination de leurs rêves. Ils pourront tester, goûter, voir et sentir en exclusivité quatre jours durant, poser des questions à des professionnels du secteur et échanger avec d'autres globe-trotters, comme nulle part ailleurs", explique l'organisation FISA.

La région française de l'Ardèche, déjà bien plébiscitée par les Belges, est mise à l'honneur durant l'édition 2022. "Grâce à la proximité, mais aussi la combinaison de culture, nature et aventure et la multitude d'activités en une seule région, il nous semblait évident de mettre une région comme l'Ardèche à l'honneur", explique Frédéric François, CEO chez FISA.

Le slow travel ou vacances reposantes et durables de même que les diverses facettes du camping font aussi partie du programme de cet incontournable rendez-vous des amateurs de vacances.