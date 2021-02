Elaborée en étroite collaboration avec le Conseil bruxellois de la personne handicapée, la campagne ne se limite pas à la sensibilisation, elle propose aussi des solutions. Le site accessibletoall.brussels propose une multitude de conseils concrets pour rendre son entreprise, son commerce, son établissement horeca, son site web et bien d'autres lieux encore accessibles à tous et à toutes, qu’ils/elles soient ou non en situation de handicap. Chaque commerce, entreprise, organisation ou administration pourra également s’impliquer dans cette campagne en téléchargeant une affiche personnalisée ‘Accessible To All’ à partir du site.

"L’objectif de cette campagne est d’envoyer un message positif : ensemble, nous pouvons faire de Bruxelles une région plus inclusive, une région plus accueillante, une région où chacun.e trouve sa place. Ensemble nous pouvons rendre Bruxelles ‘Accessible To All’", précise la secrétaire d’Etat à l’Egalité des chances Nawal Ben Hamou (PS).

La campagne se déclinera en affichage sur le réseau de la Stib (tram, bus, stations de métro) du 2 au 15 février et des spots vidéo seront diffusés sur les réseaux sociaux du 3 au 16 février. Des supports de communication (affiches et stickers) ont également été fournis au secteur associatif, aux communes et aux administration bruxelloises.