Pour lutter contre "le sexisme inconscient ou direct" et promouvoir le consentement, la secrétaire d’État bruxelloise à l'Égalité des chances, Nawal Ben Hamou (PS) veut s’appuyer sur les communes. Avec une enveloppe de 150.000 euros, elle souhaite soutenir l’organisation d’activités scolaires ou extra-scolaires dans les écoles, les centres culturels ou les maisons de jeunes.



Un appel à projets a été lancé à destination des communes bruxelloises, qui ont un mois pour proposer des activités. Avec ce dispositif Nawal Ben Hamou entend bien lutter “contre les stéréotypes de genre auprès des jeunes”, tout en abordant “la problématique des situations amoureuses abusives”, “les représentations sexuées et sexistes provenant de l’éducation, des jeux et jouets ou de la culture” et “ l’utilisation des réseaux sociaux.”