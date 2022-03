Dans une lettre ouverte, vingt-quatre associations demandent au ministre bruxellois Ecolo Alain Maron, chargé de l’Environnement, et au ministre-Président PS, Rudi Vervoort, un véritable plan d’investissement pour dépolluer le canal bruxellois, ainsi que le respect des quotas de pollution. "W e need a plan", s’inquiète Pieter Elsen , auteur de la lettre ouverte et fondateur de Canal It Up.

"La Région est en phase de ne pas respecter la directive-cadre européenne. " L’activiste observe que 10 millions de m3 d’eaux usées finissent dans la Senne et le Canal chaque année. Résultat : une eau polluée parfaite pour la pêche au plastique.

Des débordements d’égouts trop nombreux

Selon Pieter Eslen, certains collecteurs d’égouts débordent directement dans les deux cours d’eau lorsqu’il pleut. "Trois ou quatre fois par an ça irait, mais là on observe cela huit à dix fois par mois, même avec de petites précipitations."

Pour ce collectif Canal It Up, le problème vient principalement de la gestion des eaux de pluie. "Il faudrait déconnecter les toitures du réseau d’écoulement, intégrer plus d’espaces où l’eau peut s’infiltrer dans les sols. Récupérer, stocker puis réutiliser l’eau de pluie. À défaut : construire des bassins d’orage pour ralentir l’écoulement."

Les ASBL rappellent que Paris, Londres ou encore Copenhague ont déjà lancé des plans et des financements pour s’attaquer au problème. Parmi les signataires de la lettre ouverte, on retrouve WWF, Natagora ou Sea Shepherd.