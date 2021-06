Le 29 mai, en fin de soirée, une patrouille de recherche locale de la zone de police Bruxelles Capitale- Ixelles procède au contrôle d’un véhicule, avenue Franklin Roosevelt. Dans la voiture, se trouvent un homme et une femme. Un forte odeur de cannabis émane du véhicule, c'est d'ailleurs ce qui pousse les policiers à procéder au contrôle.

Tandis que les enquêteurs procèdent aux vérifications d’usage, ils constatent que le conducteur passe discrètement un objet de petite taille (un GSM) à sa passagère qui s’en débarrasse en le jetant à l’arrière du véhicule.

En raison de la forte odeur de stupéfiants, la police appelle paco en renfort. Il s'agit d'un des chiens spécialisés dans la détection des stupéfiants. Dans un sac se trouvant à l’arrière du véhicule, la police a retrouvé 117 grammes de marijuana répartis en trois sachets ainsi que neuf plus petits sachets de marijuana pour un poids total de 59 grammes. Dans le reste de la voiture, dissimulés, 42 grammes supplémentaires conditionnés de pareille substance sont également découverts.

Les deux suspects sont déjà connus de la police et font l’objet d’une perte du droit de séjour. Au vu des éléments, une perquisition en flagrant délit a été effectuée dans l’appartement occupé par la passagère situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Cette dernière a permis la saisie de 30 grammes de marijuana conditionnés en 13 pacsons ainsi que la saisie de 3 655 euros (en plus des 320 euros retrouvés sur la suspecte et des 190 euros sur le conducteur lors de leur interpellation).

Une personne a été placée sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.