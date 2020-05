Le prix des masques commandés par les communes et la région bruxelloise varie du simple au triple : jusqu'à 5,5 € pour les plus chers.

Que vous habitiez Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles-Ville, Jette ou Anderlecht, le prix du masque que la commune vous a fourni ou va vous fournir varie très fortement. La plupart des communes ont privilégié la proximité afin de garder la main sur le contrôle de la qualité, des livraisons, etc. Le prix fut par contre plus compliqué à négocier. A Bruxelles, il varie du simple au triple. Le masque le plus cher coûte 5,5 € HTVA (6,23 € TVAC). La Ville de Bruxelles en a commandé 150 000 exemplaires à l'entreprise qui produit la marque River Woods. Dont coût : 825 000 euros HTVA (934 500 euros TVAC). La capitale a commandé 150 000 autres masques, toujours en tissu à la maison anderlechtoise Gottex (2,88 et 3,14 € HTVA) et a acheté un million de masques en tissu (0,45 € pièce HTVA)

(...)