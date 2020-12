Le gouvernement bruxellois a marqué son accord sur l'acquisition du lot "G" du projet clé-sur-porte M-Square, situé avenue du Condor 11-13 à Molenbeek.

M-Square est composé de 250 logements, d'une crèche et d'une maison de repos et de soin. Le bâtiment G possède son propre jardin et regroupe 34 logements, 24 emplacements voiture, 34 caves en sous-sol et aux rez-de-chaussée ainsi que 82 places vélo. Parmi les logements se trouvent deux studios, huit appartements une chambre, treize appartements deux chambres, dix appartements trois chambres et un appartement quatre chambres.

Le budget prévu par la SLRB pour cette acquisition est de 7 897 677 € hors TVA. Cette acquisition réalisée pour le compte de la société immobilière de service public Logement Molenbeekois s’inscrit dans le cadre de l'Alliance Habitat. Les logements seront disponibles en novembre 2021.

"Depuis le début de la législature, le système clé-sur-porte nous a déjà permis d’acquérir 398 nouveaux logements. Il s’agit d’un dispositif efficace pour concrétiser la politique du logement volontariste que je souhaite mener : une politique orientée vers des solutions et des résultats concrets", précise la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS).