Après deux années de crise, tantôt sanitaire, tantôt climatique, et forte de constater la paupérisation grimpante sur son territoire, Bruxelles a adopté un budget basé sur la relance "car les investissements de crise jouent un rôle majeur", annonçait le bourgmestre dans son introduction. Trois axes sur lesquels la Ville compte (notamment) investir : l’enseignement, le logement et l’écologie. Philippe Close (PS) annonce donc l’extension de 600 places pour l’Athénée Communal des Pagodes, 750 logements publics supplémentaires d’ici 2024 et la transition énergétique. "Près de 7,5 millions d’euros seront alloués à cette transformation en 2022, au travers d’investissements dans les écoles et les bâtiments publics liés à l’isolation, au remplacement de chaudières, mais aussi à l’installation de panneaux photovoltaïques ou de toitures vertes."