La plateforme multinationale numérique d'hébergement touristique Airbnb demande une clarification et une simplification des règles auxquels les hôtes doivent se soumettre dans la capitale belge et de l'Europe. Elle a adressé lundi un courrier dans ce sens au ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, avec copie au bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, et au parlement bruxellois.

Selon la directrice des affaires publiques, Europe d'Airbnb, Juliette Langlais, un Bruxellois qui souhaite s'enregistrer auprès des autorités pour louer son logement quelques jours en son absence, doit se conformer à de "lourdes obligations". "Afin d'obtenir un numéro d'enregistrement, les hôtes doivent remplir un formulaire de 17 pages assorti de jusqu'à 18 pièces administratives différentes. Les hébergements doivent respecter des dizaines d'obligations d'équipements", a-t-elle ajouté.

Dans son courrier adressé au ministre-président bruxellois, Airbnb plaide en faveur d'une procédure administrative "simple, rapide et harmonisée" pour les loueurs occasionnels, via un système de notification ou d'enregistrement en ligne, le numéro d'enregistrement étant alors délivré immédiatement par les autorités.

"Une partie des obligations préalables à l'enregistrement pourraient par ailleurs être allégées au bénéfice d'un contrôle a postériori, grâce notamment au transfert d'informations par les plateformes de location meublée touristique aux administrations compétentes", lit-on encore dans le courrier adressé à Rudi Vervoort (PS).

Airbnb s'y engage également à rendre obligatoire la mention du numéro d'enregistrement sur les annonces publiées sur son site dans la Région bruxelloise, "ainsi que nous l'avons déjà fait pour des dizaines de villes telles qu'Amsterdam, Paris, Lille, Strasbourg, Hambourg, Athènes, etc".

Dans ce même contexte de simplification, et dans le respect des législations sur la protection de la vie privée, Airbnb s'engage à mettre à disposition son "Portail des territoires", permettant aux autorités bruxelloises de contrôler la bonne utilisation des numéros d'enregistrement mais aussi d'accéder à des données statistiques relatives à l'activité sur la plateforme Airbnb.