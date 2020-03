Une opinion de Sami Barrit, médecin au service neurochirurgie de l'hôpital Erasme.

Lettre ouverte adressée à Maggie De Block

Chère consoeur, après lecture de la lettre ouverte de mes confrères les professeurs De Cannière et Cadière, dont je soutiens l’entièreté du message, j’aimerais développer et partager mon inquiétude concernant un point fatidique soulevé : notre stratégie de dépistage.

Actuellement, sur base de recommandations fédérales et institutionnelles, cette dernière consiste à ne dépister que les patients suspects Covid-19 nécessitant une hospitalisation, donc des patients sévèrement malades. Les soignants ne sont quant à eux dépistés que lorsqu’ils sont symptomatiques avec des critères de gravité variables selon les institutions hospitalières.

Comme nous le savons tous, nous avons failli collectivement à assurer la disposition par l’acquisition ou la production des moyens nécessaires à la prise en charge effective de cette crise sanitaire. Nous ne disposons pas des ressources médicales suffisantes pour assurer le soin de tous en cas d’échec de nos efforts collectifs actuels. Nos équipements de protection individuelle sont inadéquats et en pénurie. Nos laboratoires manquent de réactifs nécessaires à leurs analyses.

Notre stratégie actuelle de dépistage est inefficiente

Nous entendons bien les différentes annonces de mise en place de groupes de travail, d’efforts budgétaires consentis et d’investissement futur pour y remédier. Cependant, il me semble que notre stratégie actuelle de dépistage est inefficiente et ne peut se justifier par la limite de nos moyens ou la promesse d’y remédier dans le futur. Elle trouve, selon moi, son origine dans une gestion hâtive de crise au péril d’une réflexion structurelle quant aux défis qui nous attendent.

Le nombre de cas annoncés quotidiennement dans nos médias - bien souvent sans perspective par rapport au nombre de tests effectués - n’est en fait que le reflet de l’incidence de l’infection par le prisme des patients qui souffrent déjà sévèrement de la maladie. Ces chiffres ne nous informent en rien de la prévalence de l’infection dans notre population, particulièrement pour les porteurs asymptomatiques : pas de tests, pas de cas. Madame la ministre, comment pouvons-nous, dans ces conditions, émettre des prévisions sur lesquelles fonder une stratégie de santé publique efficace ?

En ne dépistant pas systématiquement et de manière répétée le personnel soignant, nous exposons nos patients, population par essence fragile, à de potentiels superinfecteurs. Par peur de manque de personnel, certains soignants symptomatiques ne sont ni dépistés, ni écartés. Certains sont même poussés à poursuivre leur activité professionnelle sans l’équipement de protection individuelle adéquat et ce, au péril de leur santé, de celles de leurs proches et celles de leurs patients. Les cas de soignants sévèrement malades se multiplient, son registre obituaire s’allonge.

Madame la ministre, qui soignera la population si nos effectifs sont décimés ?

Le rôle de l’exposition chronique et à hautes doses au SARS-CoV-2 dans le décours sévère de la maladie se précise de jours en jours dans la littérature scientifique. Madame la ministre, qui soignera la population si nos effectifs sont décimés ?

En refusant d’évaluer la situation réelle par crainte d’être confronté à nos responsabilités quant aux énormes sacrifices à fournir, et ce dès aujourd’hui, nous payerons un bien plus lourd tribut demain. Dans cette idée, j’aimerais proposer quelques pistes de réflexion.

Nos capacités de dépistage sont limitées, dont acte. Il semblerait, dès lors, opportun de rationaliser leur usage et de promouvoir des dépistages ciblés, tout en se questionnant sur l’intérêt du dépistage systématique unique des patients hospitalisés pour suspicion de Covid-19. Effectivement, la prise en charge actuelle du patient présentant un tableau clinique compatible avec cette maladie n’est pas modifiée par le résultat de ce test, dont la sensibilité modeste - c'est-à-dire le taux de faux négatifs conséquent - ne peut exclure formellement l’infection du patient.

Il n’est pas raisonnable de laisser travailler du personnel dans le doute d’une potentielle contamination.

Nous pourrions réaffecter en priorité nos capacités ainsi dégagées vers le dépistage systématique et répété du personnel soignant à haut risque d’exposition. Il n’est pas raisonnable de laisser travailler du personnel dans le doute d’une potentielle contamination, humainement d’abord, stratégiquement enfin. Des dépistages ciblés permettant le retour à l’activité des corps de métier essentiels au bon fonctionnement de notre société doivent être lancés, la nécessité de prolonger le confinement étant inévitable. Le dépistage d’un échantillon représentatif de notre population selon le conseil de nos épidémiologues et statisticiens serait d’intérêt pour définir une future stratégie publique préventive efficace.

Actuellement, nous déployons nos ressources au décompte des victimes dans une expectative désarmée et angoissée. Nous avons failli à nous prémunir de cette crise mais cela ne nous condamne pas à la subir. Il nous faut promouvoir un isolement précoce et une surveillance rapprochée des personnes contaminées au sein de groupes à risques ou exposés, tel que les malades chroniques ou le personnel médical.

Ceci nous permettrait de compléter les mesures de confinement mises en place, d’endiguer efficacement la propagation de ce virus et de prévenir l’évolution défavorable de malades ignorés ou s’ignorant, actuellement invisibles de nos statistiques, confinés à domicile ou exerçant leurs devoirs de soignants, qui viendront peut-être, dès demain, remplir nos lits d’hôpitaux voire nos morgues.

