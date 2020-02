Une opinion de Taouifk Amzile, politologue, entrepreneur, auteur et président de la plateforme Les Entrepreneurs Actifs de la Diversité (LEAD) regroupant des professionnels et des entrepreneurs qui contribuent à l’inclusion socio-économique, à la mobilité sociale de ses membres, aux débats de société et à l’éthique dans le monde des affaires.

Commençons par les faits.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un professeur de religion islamique, éducateur auprès des écoles bruxelloises décède. 36 heures plus tard, des milliers de personnes se rendent à ses funérailles. En raison de l’énorme affluence, les rues avoisinantes à la mosquée sont fermées, les services de police se mobilisent pour gérer l’évènement, des lignes des transports en commun sont détournées. Dans les rues de Molenbeek puis sur le ring autour de Bruxelles, des dizaines d’autocars, voitures, motos escortent la dépouille de Rachid Haddach jusqu’à sa dernière demeure.

Respecté, apprécié, il laissera le souvenir d’un homme pieux, affable, sachant parler aux jeunes. Les hommages se succèdent et sont largement relayés et commentés sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des avis plus réservés plus critiques qui se font entendre, car bien sûr personne ne fera jamais l’unanimité, sur son appartenance à la mouvance salafiste, dont il a toujours affirmé être distant. Une majorité se dégage pour lui accorder des qualités indéniables dans son rapport à la jeunesse bruxelloise, à mi-chemin entre grand frère, conseiller spirituel et éducateur. Certains ont même dit que ses funérailles feraient rougir d'envie des chefs d'Etat ou des people. Imaginez ! Rassembler autant de monde convergeant spontanément un lundi à 13.00, de mémoire de politologue, c'est assez rare pour être relevé ! Mais, il ne s’agit pas ici de se prononcer sur l’héritage de Rachid Haddach. L’Histoire et les chercheurs feront ce travail avec plus d’acuité.

De ce fait d'actualité, il y a quelques enseignements à en tirer, notamment pour la presse.

"On a dû passer à côté de quelque chose d'essentiel", s'est-on probablement interrogé au sein des salles de rédaction (et éventuellement dans les milieux académiques et politiques). Quelle grille de lecture va-t-on appliquer à cet évènement ? Et si nos paradigmes étaient incomplets, myopes, obsolètes ? Car rappelons-le, tout cela n'est pas normal enfin ! Jeunes, vieux, branchés, conservateurs, cheveux soigneusement retenus par un voile ou un turban ou clairsemés dans le vent, bobos en jeans mocassins ou adeptes du pantacourt "salafi" (et je mets de gros guillemets), témoignent de leur sympathie, de leur tristesse. Cela n'a vraiment pas de sens. "Les calculs sont pas bons, Kevin !", aurait pu dire Inès.

Peut-être bien qu’il existe des pistes pour comprendre.

De l'aveu même de journalistes et éditorialistes aguerris, on connaît finalement très peu, très mal les communautés musulmanes, leurs diversités, les dynamiques internes qui s'y déploient. Le manque de relais pour se connecter et comprendre laisse la grande place aux raccourcis et aux cases bien commodes. Nous aimons classer. C'est bête mais c'est comme ça : notre fainéant de cerveau nous y enjoint. C'est tellement plus simple. Il y a les bons, les méchants, les modérés, les conservateurs, les alibis, les bouc émissaires, ceux qu’on évite, ceux qu’on sollicite, autant de rôles de composition, des castings prêts à l'emploi pour des décryptages, hélas !, encore trop souvent partiels, voire partiaux.

Après plusieurs décennies, notre société guidée par ses bien-pensants doit se rendre à l'évidence: elle n'y comprend toujours rien. Et la presse qui doit informer, éclairer, éduquer, confronter, nuancer et questionner les positions en présence n'avance que très timidement sur ce terrain.

Elle pourrait se dire qu’elle manque de relais. Or, justement, il y en a.

Des journalistes issus des communautés musulmanes, il y en a pourtant quelques-uns. Prennent-ils eux-mêmes une distance afin de ne pas être confondus avec l'objet couvert par l’actualité ? Éprouvent-ils au contraire des difficultés à attirer l'attention de leurs rédacteurs/trices en chef sur de nouveaux angles quand il s'agit d'aborder l'islam et les musulmans ? Un peu des deux peut-être. Mais dans les deux cas, on s’égare. Pour couvrir un sujet sur les personnes à mobilité réduite, on n’exige pas du journaliste qu’il soit lui-même une personne souffrant d’un handicap. Cela peut certes adjoindre une forme d’empathie mais ce n’est jamais une condition pour bien faire son travail.

Une conférence de presse de sharia4belgium, ça a un côté "sexy" et cela fait un bon sujet. Une association musulmane qui organise des activités à haute valeur sociétale pour le bien de tous : who cares ? A moins, qu'elle ne soit financée par un obscur prince du Golfe ou rattachée par on-ne-sait quel centre d'études du contre-terrorisme à la mouvance islamiste-frériste-salafiste. Mon Dieu ! Que nous adorons classer en -iste ! Là, cela devient croustillant. Et cela fait un beau sujet d'investigation, rassurant nos citoyens qu'il y avait bien anguille sous roche. La fabrication d'un problème musulman est une réalité à laquelle une certaine classe politique surfant sur les peurs du déclassement (ou pire du remplacement) et des médias sensationnalistes ont contribué à donner une caisse de résonance.

Des relais. Il y en a donc. Des dizaines. Des centaines. Encore faut-il les voir, encore faut-il vouloir les voir, aller à leur rencontre dans l’entreprise, le monde culturel et artistique, les milieux associatifs, leur donner un accès aux médias afin de ne pas biaiser le débat. Nous serions bien inspirés aujourd’hui de rendre visible l'invisible, de comprendre, de cesser de jeter l’opprobre, de questionner sans cesse la loyauté des uns et la compétence des autres. Il est temps de (re)bâtir une société où la diversité culturelle et ethnique est bien plus qu'un label de qualité pour nos entreprises, bien plus qu'un Award que l'on se décerne. Il est temps de sortir de cet exceptionnalisme qui rend impossible le sentiment d’appartenance et de citoyenneté.

La presse a un rôle à jouer. Alors, terminons par quelques pistes.

Pour sortir de tout cela, la presse pourrait s’engager à plus/mieux tenir compte de la diversité dans ses opportunités d’emploi et de stage (hé oui, même ici, le voile c’est compliqué). Les médias, tous supports confondus, pourraient réfléchir à une composition plus diversifiée lors de leurs conférences de rédaction. Ils pourraient également se libérer du canevas de l’interview traditionnelle qui coince les personnes issues des communautés musulmanes sur les seuls sujets anxiogènes liés à l’identité, le communautarisme, le voile, la violence, la laïcité. Cela contribue à renforcer le côté usual suspects. Il existe d’excellents fiscalistes, des spécialistes de la blockchain ou de la biologie moléculaire aussi dans ces publics et qui seraient ravis de pouvoir en parler dans les médias. Cela contribuerait - oui disons-le - à les normaliser, à ne plus les essentialiser. C’est aussi de l’inclusion et de l’engagement pour un projet commun.

Certes, il ne s’agit que de quelques pistes, mais ce qui importe est d’oser le changement. Car si l’on admet que les médias sont le reflet de la société, l’inverse est sans nul doute tout aussi vrai.

