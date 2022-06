Après une première année de travail, le projet Bruxelles capitale européenne de la culture 2030 se prépare à se faire connaître dans les rues de la capitale au cours des prochains mois. Objectif: renforcer la candidature de la capitale en tant que plaque tournante européenne de la culture à l'occasion du bicentenaire de la Belgique en 2030.

Au cours de l'année écoulée, l'équipe de Bruxelles 2030, emmenée par Jan Goossens et Hadja Lahbib, a organisé près de 400 rencontres et concertations.

Trois chantiers ont été déterminés: renforcer l'identité d'une ville-Région cosmopolite en pleine mutation; par des espaces de rencontres, créer de nouvelles synergies entre les forces vives existantes; co-construire un projet avec l'ensemble de la population, en particulier la jeunesse.

Du 4 au 8 juillet, se tiendra le laboratoire citoyen Summer Assembly. Ouvert aux uns et aux autres, l'événement offrira un temps d'échanges autour des pratiques culturelles d'aujourd'hui et de demain.

La première programmation estivale de Bruxelles 2030 célébrera le territoire, les identités multiples et la jeunesse. Une dizaine de propositions artistiques axées sur la participation et la mémoire vivante de la capitale sont programmées: du festival littéraire vagabond Asmara-Addis Literary Festival (in Exile) à l'itinérante Guelssa- Chaabi Habibi, de l'énergie punk du projet collectif MetX au nouveau marché local Bildy Markt, des drôles d'oiseaux du festival Park Poetik à la recherche-expo Living traces, en partenariat avec le CIVA et Kanal...

En septembre, Bruxelles 2030 s'affichera dans les brochures, premières ou vernissages, pour inviter le secteur culturel bruxellois et à la société civile à s'approprier le projet.

Proposé en partenariat avec le festival Détours, les étudiant·es en Scénographie de l'ENSAV - La Cambre et le Théâtre National Wallonie-Bruxelles, le monumental Urban Caravan de Bruxelles 2030 traversera le centre-ville, de place en place, pour mener le public au Théâtre National.