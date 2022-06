Le premier jour des festivités, l'initiative "Zicht op Zuid" mettra les communes d'Anderlecht, Forest et Saint-Gilles à l'honneur. Les visiteurs pourront découvrir les communes à travers des promenades à pied et à vélo, des visites guidées du musée Wiels, des performances pop-up de Park Poétik et une fête dans la piscine extérieure Flow.

La célébration du 11 juillet, lundi, a lieu, comme toujours, dans le centre-ville. Sur la place De Brouckère, on retrouvera le Roller Skate Jam. Radio 2 animera la Grand-Place avant le concert de Raymond van het Groenewoud accompagné par les musiciens de l'orchestre symphonique du Brussels Philharmonic à partir de 20h30.

Au programme de Vlaanderen Feest, Brussel Danst: promenades guidées et tours à vélo à travers Bruxelles, le Bene Bene 100 de Radio 2 depuis un studio sur la Grand-Place et des concerts pour jeunes et moins jeunes.