Pierres abîmées et noircies par la suie, plantes qui poussent ci et là entre les joints : la façade nord de l’église Sainte-Catherine n’attire plus depuis longtemps les photographes. Mais ceci va prochainement changer. Beliris, l'entrepreneur Artes Woudenberg et l'auteur de projet SUM débutent la restauration de la façade donnant sur les quais. Cette restauration requiert l'expertise et le savoir-faire d’artisans : tailleurs de pierre, menuisiers, ferronniers et maîtres verriers.

La façade latérale sera intégralement nettoyée à l'aide de techniques à basse pression. Là où cela s'avère nécessaire, des réparations seront effectuées et les éléments gravement endommagés seront remplacés. Ainsi, plusieurs croix et gargouilles disparues seront reconstruites.

Les vitraux quitteront l'église durant un temps pour être réparés par des vitriers spécialisés. Grâce à un véritable travail d’artisan, les vitraux seront entièrement démontés afin de nettoyer tous les éléments en profondeur. Les pièces cassées seront remplacées et les profilés de plomb seront réparés avant le remontage de l'ensemble .

Les portes en bois du portail latéral seront restaurées. Après un nettoyage complet, les éléments endommagés seront réparés et ceux qui manquent seront remplacés. Pour la finition, l'ensemble sera verni. Les serrures et ferrures seront aussi réparées ou remplacées. Enfin, les éléments décoratifs en bronze manquants seront fixés.

Aussi en ateliers, les clôtures d'origine en fer forgé seront nettoyées. La rouille sera enlevée et les éléments endommagés seront réparés. Une partie de la clôture a autrefois été remplacée par des grilles en fonte. Celles-ci seront remplacées par des reproductions de l'ancien modèle. L'ensemble recevra ensuite un traitement antirouille et une nouvelle couche de peinture.

La clôture sera placée plus près de l'église, entre les contreforts, comme c'était le cas à l'origine. Cela permettra de créer un trottoir plus large pour les piétons. Après la remise en place, des jardinets seront aménagés.

Au total, les travaux coûtent 3 millions d'euros. La restauration devrait être achevée en 2023. Beliris a aussi restauré la façade ouest de l’église Sainte-Catherine en 2013.