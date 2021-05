Les hôteliers bruxellois pourront accéder à la prime régionale à partir du 10 juin, annonce la secrétaire d’État en charge de la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo). Le gouvernement a dégagé un nouveau budget de huit millions d’euros pour soutenir le secteur le plus touché de Bruxelles, voire du pays. Cette prime a été sortie du mécanisme Tetra afin d’en augmenter les plafonds.

Les hôtels de moins de cinq équivalents temps plein (ETP) toucheront 12 500 euros, ceux entre 5 et 10 ETP toucheront 37 500 euros et ceux de plus de 10 ETP 62 500 euros. Pour en bénéficier, les entreprises concernées devront répondre à différentes conditions, parmi lesquelles un critère de santé financière.

L’an passé, le chiffre d’affaires de ce secteur dépendant essentiellement du tourisme d’affaires et de la clientèle internationale a chuté de 70 %, jusqu’à 91 % au 2e trimestre 2020. Au mois de mai, la récession atteignait 87 %, une situation identique voire pire lors des premiers mois de cette année 2021.

Cette prime s’ajoute aux 200 euros par chambre et par mois délivrés entre mi-mars et fin août, soit 1 100 euros par chambre. Montant global de cette première aide : 14,2 millions d’euros. Les hôtels ont également bénéficié de l’exonération de la city tax depuis mars 2020 jusqu’à fin décembre 2021.

"Nous saluons la concertation avec le gouvernement bruxellois", se réjouit le secrétaire général de la BHA Rodolphe Van Weyenbergh. "Mais le secteur n’est pas sorti de l’auberge, loin de là. Il aura besoin d’un renouvellement des mesures de soutien, avant l’été. Car notre secteur ne va pas redémarrer le 9 juin. Le secteur hôtelier bruxellois est certainement celui qui est le plus impacté du pays."

"L’absence quasi-totale de touristes à Bruxelles a eu un impact sans précédent sur l’occupation hôtelière. Or ce secteur représente un gros pilier de l’écosystème touristique et reste primordial pour l’économie bruxelloise et l’emploi mais aussi pour l’attractivité de la Région. Outre cette nouvelle aide économique, le gouvernement continuera à tout mettre en œuvre pour relancer le tourisme avec les partenaires concernés", promet le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS).