Le Gouvernement bruxellois a approuvé le lancement de deux appels à projets permettant de soutenir l’accrochage scolaire en Région bruxelloise. Le premier concerne le dispositif d’accrochage scolaire (DAS) pour un montant de 6 millions d’euros de 2021-2024. Il est ouvert à toutes structures qui répondent à l’obligation scolaire : les écoles fondamentales et secondaires et les centres de formation en alternance.

Les projets introduits devront s’inscrire dans l’un des trois objectifs suivants : soutenir et encourager l’engagement pédagogique des enfants et des jeunes, développer les capacités psychosociales des enfants et des jeunes et renforcer leur bien-être, ou réaliser une transition plus fluide aux moments cruciaux du parcours scolaire. Ils devront par ailleurs, être développés sur une base trisannuelle (2021-2024).

Le second est lancé dans le cadre du dispositif de soutien aux activités d’accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté des enfants et des jeunes (dASc), pour un montant de 1,5 millions de 2022 à 2024. Il se focalisera sur le retard scolaire, les conditions matérielles des enfants/jeunes et sur leur bien-être psychologique. Il est ouvert à toutes les institutions francophones et néerlandophones, sous statut d’ASBL, actives dans le domaine du soutien à la scolarité et de la citoyenneté sur le territoire bruxelloise.

La sélection des projets sera réalisée par le Gouvernement bruxellois sur base de l’analyse des projets recevables, menée par le Service École de perspective.brussels dans le cadre d’un comité composé d’experts.

Enfin, l’appel aux communes pour le plan d’accrochage scolaire communal (PASC), le troisième dispositif géré par le Service École, sera lancé également en 2021 pour un démarrage en janvier 2022. Il s’agit d’un programme trisannuel doté d’un budget de près de 16 millions d'euros.