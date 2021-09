Bruxelles : deux nouveaux centres de vaccination sur les sites du Chirec Bruxelles La Rédaction L'intiative est menée conjointement par la Cocom et le Chirec © JC GUILLAUME

Du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre, tous les citoyens (bruxellois ou non) pourront venir se faire vacciner sur les deux sites hospitaliers du Chirec, à Delta (Auderghem) et à la clinique Sainte-Anne (Anderlecht). Pour le Delta, le centre s'installera dans l'entrée principale de l'hôpital de 8h à 16h. Pour la clinique Sainte-Anne, les vaccins seront administrés dans l'entrée située rue Verheyden 66 à Anderlecht, de 11h à 15h. Le processus est toujours tout à fait gratuit et sans rendez-vous. Le vaccin administré sera le Pfizer, ce qui nécessitera une deuxième dose dont l'injection sera programmée endéans les trois semaines.