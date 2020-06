Le gouvernement bruxellois a décidé aujourd’hui de mettre en place un groupe de travail intra-régional "Bruxelles en vacances", en vue de coordonner et de soutenir les différentes initiatives d’adaptation et d’aménagement de l’espace public dans le contexte du déconfinement.

Avec l’arrivée prochaine des vacances d’été, le Gouvernement bruxellois a décidé de soutenir les initiatives qui permettront, dans tous les quartiers, et de façon décentralisée, la tenue d’activités de divertissement de petite taille et l'utilisation temporaire de l’espace public qui s’y prête, afin d'élargir l'offre récréative, culturelle, événementielle, commerciale, horeca et sportive pour tous les Bruxellois(es).

Ce soutien régional aux initiatives consistera d'une part en une inventorisation et information sur l’offre potentielle en région bruxelloise des espaces mobilisables pour accueillir des activités temporaires. Perspective.brussels communiquera cet inventaire à Visit.brussels qui le relaiera à toute entité ou tout opérateur en recherche d’un lieu disponible dans l’espace public. Il s'agira d'autre part de coordonner la communication des événements et activités culturelles et touristiques organisés pendant l’été sur le territoire régional par Visit.brussels.

Pour accompagner cette transformation temporaire de l’espace public, le groupe de travail intra-régional "Bruxelles en vacances", sera mise en place afin d’assurer une cohérence et une efficacité d’exécution. Ce groupe de travail sera pilotée par le cabinet du ministre-Président et rassemblera les cabinets, administrations et communes concernés.

"L'espace public bruxellois regorge d'opportunités et de lieux que la situation que nous vivons nous invite plus que jamais à mobiliser. Ce groupe de travail intra-régional permettra de coordonner l’ensemble des initiatives récréatives sur le territoire de la Région, pour permettre à nos citoyens et aux visiteurs de profiter pleinement d’une ville ouverte, dynamique et accueillante, aux couleurs de l’été et des vacances", explique déclare Rudi Vervoort (PS).

"Cette année, encore plus que d’habitude, de nombreux Belges et Bruxellois ne pourront pas partir en vacances. Il faut donc faire de Bruxelles une ville où l’on peut être vacances. Pour cela, nous allons, en partenariat avec les communes, rendre une partie de notre espace public aux habitants sous forme de terrasses, d’espaces verts supplémentaires, de zones de rencontre ou d’aires de jeux", ajoute Elke Van den Brandt (Goren), ministre de la Mobilité.