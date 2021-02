L'objectif de cette opération, qui en est à sa huitième édition : encourager la production locale en montrant aux Bruxellois(es) qui chacun(e) peut facilement tenter l'expérience d'un projet de culture, quelle que soit son expérience ou la surface disponible, et bénéficier d’une aide gratuite pour se lancer.

Nouveauté cette année, deux kits différents sont proposés afin de répondre davantage aux besoins des citoyens. L’un est adapté à la culture en balcon et terrasse, et contient des graines de tomates cerises, de basilic et de salade. L’autre est dédié à la culture en pleine terre et propose des graines de haricots, courgettes et tomates.

Vous pouvez commander votre kit dès maintenant en ligne. Il vous sera livré gratuitement à la mi-mars, accompagné d’une brochure reprenant des conseils des maîtres maraîchers pour planter et cultiver leurs plants de A à Z. Les maîtres maraîchers sont des passionnés de jardinage biologique, qui ont complété leur expérience personnelle par une formation en maraîchage organisée par Bruxelles Environnement. Ils se tiennent gratuitement à disposition des Bruxellois(e) qui ont des questions ou besoin d’un coup de pouce pour se lancer dans la production de fruits et légumes. Des vidéos tuto sont également disponibles en ligne, tout comme des fiches infos.