Un atelier de fabrication de masques était organisé ce matin dans les locaux schaerbeekois du Centre Familial de Bruxelles. Reportage.

L'atelier vient à peine de débuter mais leur organisation est déjà bien ficelée : l'une trace à la craie les contours du carré nécessaire à la confection d'un masque, les deux autres découpent. Au bout de la table, les carrés de tissus s'empilent, d'abord bleu ciel puis verts. "On en a pris de plusieurs couleurs, pour changer un peu !" Quelques mètres plus loin, Nadia installe sa machine à coudre.

Aides à domicile, elles sont en première ligne face à la propagation du coronavirus. Mais la pénurie de masques de protection les empêche de poursuivre leur travail. "On visite en moyenne trois personnes par jour. Des personnes âgées, en soins palliatifs ou en chimio thérapie : certaines sont très fragilisées donc on ne peut pas venir sans masque, pour leur sécurité et pour la nôtre."

© DEMOULIN BERNARD



Elles sont un peu moins d'une dizaine à avoir répondu présent ce matin à l'appel de leur direction. "Nous disposons de combinaisons et de gants mais nous n'avons pas su nous réapprovisionner en masques. Comme beaucoup d'aides à domicile ont des notions de couture, on s'est dit qu'on allait leur proposer de les confectionner nous-mêmes", explique Marie Arnould, directrice générale du Centre Familial de Bruxelles.

L'établissement a ainsi investi près de 1 600 euros pour plus de 80 mètres de tissu et pour rémunérer ses employées volontaires. "Le but est de fabriquer mille masques. Ainsi, chaque aide à domicile en aura quatre à disposition. Elles pourront les laver chez elles pour les réutiliser ensuite."

© DEMOULIN BERNARD



Dans les locaux, transformés en "petite usine", certaines courent dans tous les sens, d'autres discutent tranquillement. "Avant de devenir aide à domicile, j'étais couturière. Avec les enfants et le travail, je n'ai plus beaucoup de temps pour coudre donc c'est chouette de se retrouver ici avec du tissu et des aiguilles", raconte l'une. "Moi aussi, j'avais mon propre salon en Afrique, rajoute l'autre. Ça demande beaucoup de patience et de concentration."

Habituées à confectionner de belles robes, la création de petits masques ne leur fait pas peur. D'autant qu'elles travaillent dans un secteur perpétuellement en manque de moyens. "Historiquement, on a toujours été un secteur de débrouille car nous manquons de moyens. Ca nous pousse à être créatifs pour trouver des solutions."