Depuis 2015, l'opérateur public bruxellois de la formation professionnelle dispose d'un espace public numérique de formation (EPN Formation), pour offrir rapidement aux chercheurs d'emploi bruxellois des compétences soit au sein d'un espace physique, soit à distance grâce à un catalogue de formations à la carte. Le projet est arrivé à maturité si bien qu'il a été décidé de lui trouver un lieu adapté et une identité pour poursuivre son évolution.

La nouvelle implantation au sein de Be Central qui regroupe sur près de 7 000 m² une soixantaine d'organisations actives dans le numérique (formations pour adultes et enfants, start-ups, ONG) est devenue d'autant plus évidente qu'en période de Covid les inscriptions aux formations au numérique en ligne ont augmenté de 200% pour atteindre 1 500 stagiaires.

En 2021, Bruxelles formation à l'ambition de former 3 000 stagiaires via son nouveau centre, a affirmé mercredi la directrice générale de Bruxelles Formation, Olivia P'Tito, à l'occasion de l'inauguration, en présence du ministre de la Formation Bernard Clerfayt (Défi), des quelque 515m² de l'espace public numérique de formation sur le site de Be Central.

Bruxelles formation propose des séances d'information et d'inscriptions aux formations en ligne (bureautique, savoirs de base en français et calcul; secrétariat, infographie, management, web-multimedia....), un espace d'autoformation en libre-accès équipé de 25 ordinateurs, de logiciels et d'ouvrages de référence; des espaces d'initiation à la bureautique et au multimedia pour un public qui faute de compétences numériques peut rechercher un emploi et des formation de manière autonome; des certifications de compétences numériques...

Des liens directs s(er)ont progressivement établis entre Bruxelles formation et les autres résidents de Be Central pour développer l'offre de formation en fonction de la progression des besoins de compétences numériques des Bruxellois.