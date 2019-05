Étudier confortablement de chez soi, depuis son lit ou son canapé. Avancer à son rythme, en fonction de son emploi du temps. C’est le choix que font de plus en plus de Bruxellois, désireux d’éviter les salles de classe. Pour faire face à cette demande croissante de la population, Bruxelles Formation développe chaque année son catalogue de formations en ligne. En septembre 2017, l’institution a lancé son partenariat avec OpenClassrooms, le leader européen des cours en ligne. “Ce partenariat a vu le jour parce que de nombreux chercheurs d’emploi bruxellois nous ont contactés pour bénéficier de la même gratuité que les Français inscrits chez Pôle Emploi”, explique Pierre Dubuc, cofondateur de la plateforme.

Un peu plus de deux ans plus tard, le projet porte ses fruits : 402 chercheurs d’emploi se sont inscrits à l’offre d’OpenClassrooms, essentiellement portée sur la culture digitale et le développement Web et 83 personnes ont prolongé leur accès. “Cette offre nous permet à la fois de toucher un public qui veut compléter les formations qu’elle suit en présentiel mais aussi les personnes qui n’ont pas le temps de venir dans nos locaux ou qui désirent une formation spécialement en ligne”, se réjouit Olivia P’tito, directrice de Bruxelles Formation.

Ce bilan positif couplé à leurs objectifs communs d’une éducation accessible à tous et de formations pour l’emploi poussent aujourd’hui les deux institutions à élargir leur collaboration. Elles s’apprêtent ainsi à tester deux nouveaux projets dans les prochains mois. Le premier est dédié à l’intégration des migrants par le numérique. “Nous travaillons, avec d’autres pays européens, sur des programmes sociaux destinés aux personnes les plus éloignées de l’emploi. Les publics réfugiés sont donc particulièrement concernés”, indique Olivia P’tito. L’objectif est d’offrir à 80 migrants des cours OpenClassrooms en accès libre mais aussi des cours de langue en ligne et du support à la gestion des aides financières. “Le projet a été déposé auprès de l’Union européenne. Nous espérons avoir une réponse d’ici cet été, ce qui nous permettrait de lancer le programme début 2020”, précise Pierre Dubuc.