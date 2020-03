Le call center est ouvert entre 8h30 et 17h15.

À partir de ce lundi 23 mars, en appelant le call center de Bruxelles Formation, les personnes qui ont des questions sur leur situation professionnelle pourront avoir un entretien individuel avec les conseillers et conseillères de la Cité des métiers. Ils et elles répondront à vos questions sur la formation, l'emploi, la (ré)orientation, etc.

Formation, emploi, (ré)orientation ou création de votre activité : vous pouvez poser toutes vos questions au call center (0800/555.66) entre 8h30 et 17h15. Un ou une conseillère de la Cité des métiers vous recontactera par téléphone pour un entretien individuel.