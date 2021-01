Restrictions sanitaires obligent, les formations en présentiel n'ont plus tellement la côte. Bruxelles Formation étoffe donc son catalogue de formations en ligne avec 50 000 modules disctincts dans 30 domaines différents allant des langues à la bureautique passant par la communication. Depuis ce lundi, ce service bruxellois lance une campagne de communication destinées aux personnes sans emploi mais également aux travailleurs et particulièrement ceux au chômage temporaire à cause du Covid. Dans le cadre du plan de relance bruxellois, Bruxelles Formation propose un mois de cours gratuit pour tous les travailleurs. Cette mesure est renouvelable pour les chômeurs temporaires. Le service public de formation précise dans un communiqué que la période actuelle est propice pour se former, élargir ses compétences et pourquoi pas penser à une reconversion.

Toutes les formations sont accessibles via ce lien : www.enligne.formation.brussels